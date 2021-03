Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

ArtPazz - neues Spiel für AGA veröffentlicht Published 20.03.2021 - 14:49 by AndreasM



Ich habe gerade ein neues kleines Spiel für AGA Amigas veröffentlicht. Es ist ein einfaches Rätsel, bei dem der Spieler ein Bild rekonstruieren muss, das in mehrere Kacheln aufgeteilt ist - hier ist ein Video, das das Konzept perfekt verdeutlicht.

Wer Lust darauf bekommt - es ist kostenlos;)





EINIGE EIGENSCHAFTEN



* Neben den 10 Standardbildern kann der Player weitere Bilder hinzufügen, indem er sie einfach in das entsprechende Verzeichnis legt (die Bilder müssen 320 x 256 Pixel groß sein und eine Tiefe von bis zu 64 Farben haben).

* Ebenso ist es möglich, dem entsprechenden Verzeichnis weitere Musikmodule hinzuzufügen.

* Bis zu 8 lokale Spieler können sich gegenseitig herausfordern.

* Joystick / Joypad und / oder Tastatur und / oder Maus werden unterstützt. Sie können alle gleichzeitig verwendet werden. Jedes einzelne Gerät kann das Spiel vollständig steuern (im Joystick-Fall sind zwei Tasten erforderlich).

* Es kommt als: LHA-Archiv, ADF-Bild, ISO-Bild.





HINTERGRUNDGESCHICHTE



1995 machte ich mein drittes kleines Spiel für Amiga (während ich stattdessen für die High School-Abschlussprüfung hätte lernen sollen). Es sah nicht gut aus (obwohl meine Augen das damals nicht sehen konnten) und es hatte eine sehr nervige Funktion, die sogar völlig überflüssig war, aber es war lustig genug und ich habe es tatsächlich mit ein paar Freunden bei ein paar Gelegenheiten genossen. Das Spiel wurde mit AMOS Professional geschrieben.

Elf Jahre später (2006) arbeitete ich an einem Projekt für die örtliche Abteilung des Ministeriums für Kulturerbe. Ich hatte eine technische Rolle und war von Kunstexperten umgeben. Das Projekt wurde "ART-PAST" genannt. Es war so schlecht geplant, die Ressourcen waren so knapp, die Gehälter waren so niedrig und die Anforderungen an meine Kollegen waren so hoch, dass wir das Projekt bald "ART-PAZZ" nannten ("pazzo" bedeutet "verrückt", "verrückt" "auf Italienisch), als diese Leute verrückt wurden und die allgemeine Atmosphäre total verrückt war.

Jetzt, fünfzehn weitere Jahre später (2021), fand ich während einer Pause von einem nicht computerbezogenen Projekt den perfekten Zeitpunkt für ein kleines Projekt wie dieses. Ich habe das Spiel mit ALS, einer Grafik-Engine für AMOS Professional, die ich im Oktober 2020 veröffentlicht habe, von Grund auf neu geschrieben (das Umschreiben des Spiels mit CSS, dem ALS-Vorgänger, wollte ich schon seit Ewigkeiten tun), um es so einfach wie möglich zu halten könnten.

Ich habe den Namen "ArtPazz" gewählt, weil das Spiel tatsächlich verrückt werden könnte, weil "Pazz" (auf Italienisch) ähnlich wie "Puzzle" aus "Puzzle" klingt, weil ich einige Bilder in die Mischung geworfen habe und weil es mir einen weiteren Grund gab mit einigen der alten Freunde, die am ART-PAST-Projekt beteiligt sind, ein gutes Lachen zu haben.





TECHNISCHE ANMERKUNGEN



Wie oben indirekt angegeben, wurde ArtPazz mit AMOS Professional (Version 2.00, um genau zu sein) geschrieben. Dank der selbst produzierten ALS-Engine (https:

* verwendet 8 Bitebenen;

* verwendet 24-Bit-Farben;

* ermöglicht 6-Bit-Bilder unter einer 2-Bit-Überlagerung mit teilweise transparenten Farben.



Hinweis: Die Überlagerungsfarben sind Weiß, Grau und Schwarz. Dies liegt nicht an technischen Einschränkungen, sondern daran, dass die Überlagerung unabhängig von den Farbtönen der zugrunde liegenden Bilder gut aussieht.



