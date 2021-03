Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Kipper2K Status Ersatztastaturen und Änderungen bei AOTL Published 20.03.2021 - 14:48 by AndreasM



Ich hoffe, dass es allen gut geht und das Licht am Ende des langen Pandemietunnels seht, in dem wir uns befinden. Dies ist ein weiteres überfälliges Update zum Fortschritt des Kipper2K-Ersatztastaturprojekts sowie zu einigen Änderungen an AOTL.



Mein gewünschter Plan im Spätherbst 2020 war es, alle Vorbestellungen bis Ende 2020 zu versenden. Dann würde ich Lagerbestände beider Tastaturvarianten aufbauen, um sie auf der Website von Amiga On The Lake zum allgemeinen Verkauf anzubieten.



Leider ist das nicht wie beabsichtigt eingetreten. Wir haben eine lange Verzögerung bei der Lieferung neuer Stabilisatormechanismen aus China erlebt. Dies ist im Wesentlichen der einzige Ort, an dem man diese in großen Mengen kostengünstig erhalten können. Rückblickend hätte ich die Bestellung viel früher aufgeben sollen, aber ich wusste nicht, wie lange die Transaktion dauern würde.



Während wir im fünften Jahr fortfahren, mussten wir die notwendigen Änderungen vornehmen, um das Wachstum zu fördern und den Kundenservice aufrechtzuerhalten und zu verbessern. Eine dieser Änderungen besteht darin, das Inventar und die Verpackungsaktivitäten auf einen größeren Raum zu verlagern. Dieser Raum wird sich nicht mehr wie seit Beginn des Jahres 2016 im selben Gebäude wie das Geschäftsbüro befinden. Wir verlegen ihn in ein spezielles Gebäude, das Raum für Wachstum bietet und ein effizienteres Layout für die Bearbeitung und Verpackung von Bestellungen ermöglicht. Dieser Schritt sollte Mitte April abgeschlossen sein.



In diesem Sinne habe ich Änderungen am Produktionsbereich vorgenommen, in dem ich die Kipper2K-Tastaturen konstruiere. Dieser Raum ist einfach zu klein, wie er derzeit ausgelegt ist. Ich mache eine Reihe von Verbesserungen und reorganisiere den verfügbaren Platz, um das Erstellen und Testen der Tastaturen zu beschleunigen.



Da dies sowohl für mich als auch für Aaron eine Teilzeitbeschäftigung ist, gab es kurze, aber häufige Unterbrechungen im normalen täglichen AOTL-Geschäft im Zusammenhang mit den zuvor genannten Aktivitäten. Das wirkt sich natürlich auch auf meine Fortschritte bei den Tastaturen aus. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf unsere Entschlossenheit, sie alle an die verbleibenden Vorbesteller auszuliefern. Der derzeitige Plan sieht vor, dies bis Ende Juni dieses Jahres 2021 zu erreichen.



Der allgemeine Verkauf der Tastaturen wird irgendwann im Juli beginnen. Der Bestand wird aufgefüllt, wenn ich Stapel jeder Tastaturvariante (A500 und A1200) zusammenstelle. Es wird also Zeiten ohne Lagerbestand geben, bis ich den Lagerbestand auffüllen kann, wie dies bei vielen unserer anderen Produkte der Fall ist, bei denen Vorlaufzeiten aus ihren Quellen auftreten. Mit einem verbesserten Produktionsprozess sollten diese Nulllagerzeiten kurz und selten sein.



Das war sicherlich keine Kurzfassung der Ereignisse hier bei AOTL, aber es hilft Euch auf den neuesten Stand zu bringen, was passiert ist und was noch kommen wird. Mein Vorsatz für das späte Neujahr wird sein, diese Updates viel häufiger in diesem Blog-Bereich zu produzieren.



In meinem nächsten Update werde ich erläutern, warum diese Tastatur nicht als Kit angeboten wird, wie viele es gewünscht haben. Ich werde auch ein Update zu den Änderungen hier bei AOTL geben.



