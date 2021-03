Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

AROS One x86 v1.5 Published 20.03.2021 - 14:43 by AndreasM



AROS One wird jetzt auch im Format "Pendrive Image" vertrieben. Sobald dieses Image auf einem USB Stick mit 4 GB oder mehr geschrieben wurde, kann er auf allen unterstützten PCs gestartet werden und anschließend AROS installiert werden.



Was ist neu in AROS One v1.5?



Updates und neue Software:



- AROS-20180415-1 Core Update (März 2021)

- App Live USB zum Erstellen eines Live Pendrive

- Hinzufügen und Verbessern von Dateizuordnungen zu Symbolen und Dopus4

- ZuneARC Unterstützung hinzugefügt LZX, Tar.Z, .Tar.gz, .Bz2

- arSFSDoctor (GUI für die Wiederherstellung von Datenträgern oder gelöschte Partitionen und beschädigte SFS-Partitionen.)

- FakeFastmem (Fügt FastMem auf Wanderer hinzu)

- Aktualisierte Zune-Bibliotheken

- Aus AROS One das Programm "RNOPublisher" entfernt, Interessenten können es von Aminet herunterladen



AROS One Grafikverbesserungen:



- Spiegeleffekt-Anwendungssymbole

- Glow-Effekt auf Schubladen-Icons

- Externe Befehle für ZuneARC aktualisiert

- Retuschieren von 2 Windows Skins im OS4-MOS-Stil

- Neue AviBuild-Haut

- Neue Zune ARC Skins

- Neue Skin für MeteMP3

- Neue Skin für MP3-Player

- Neue Skin für FrameBuild

- Neue Skins für HarmonyPlayer

- 3 neue Skins für MPlayer

- 3 neue Skins für MP3 ZAMP



https://drive.google.com/file/d/14YHJuU ... KTGxR/view

