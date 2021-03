Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Amiga Addict: Ausgabe 3 ist im Druck! Bestellt noch heute Euer Exemplar Published 20.03.2021 - 14:40 by AndreasM



Diesen Monat haben wir unseren Team, unseren ansässigen Guru für Vintage-Magazine, mit den erstaunlichen Paul Monaghan erweitert. Es ist großartig, zu expandieren!



Ausgabe 3 enthält:



• Mit Aphrodite von Urban Shakedown, Pete Cannon, H0ffman, DJ Nest und Amiga Junglism in der neuen Amiga-Dschungelszene zu sehen

• Eingehender Blick auf das FPGA Unamiga

• Vollständiger Bericht über die Online-Veröffentlichung von Amiga Ireland für 2021 - Verlauf der Veranstaltung und neue Ankündigungen

• Paul erkundet das legendäre Multiformat-Magazin Games-X in einem brandneuen Feature

• Tonnenweise Spielberichterstattung von Chuck Rock 2 bis Magic Pockets

• Das Erbe von Commodore UK wurde untersucht und wir fragen: "Konnte jemand den Amiga zu diesem Zeitpunkt retten?"

• Ein Blick auf die Flipper-Assistenten hinter den klassischen Titeln Pinball Dreams, Fantasies and Illusions

• Lassen Sie Ihren alten Code mit den AMOS-Nachfolgern AOZ und François Lionet im Browser laufen

• Geschichten aus der klassischen Amiga-Show 'World of Amiga' mit Paul McNally von Amiga Action

• Unsere üblichen Funktionen - Sechs der Besten, Leserbriefe, Demoszene, Hardware und Tutorials



Bestellt es noch heute!



