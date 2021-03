Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Scene World: Podcast Episode #111 - Repair Cafes mit Martine Postma Published 20.03.2021 - 14:38 by AndreasM



https://sceneworld.org/blog/2021/03/17/ ... ne-postma/ Als Martine Postma vom Wegwerfverhalten der Gesellschaft genug hatte, hatte sie keine Ahnung, dass ihre Idee für ein Reparaturcafé, in dem der Laie Hilfe bei der Reparatur seiner elektronischen Geräte erhalten kann, internationales Bewusstsein hervorrufen würde. Heutzutage sind Reparaturcafés auf der ganzen Welt zu finden! Erfahrt in ihrer Geschichte, wie alles begann, wie es die Gesellschaft zu einer Mentalität zurückbrachte, für die Reparatur mehr als Abfall bedeutet, und wie es der #righttorepair Bewegung hilft, obwohl sie offiziell nicht Teil davon ist. (Das Interview beginnt bei 6:30)

