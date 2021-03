Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Games That Werent: Alive Published 20.03.2021 - 14:35 by AndreasM



Neben dem beeindruckenden 3D-Titel Tales of Heaven arbeiteten sie auch an einem Spiel namens Alive, das eine Art Super Stardust-Klon war, aber viel mehr Objekte auf dem Bildschirm hatte und sich insgesamt viel schneller bewegte. Eine Art Bullet-Hell-Version, wie es scheint. Es wurde damals kurz in der Presse vorgestellt und sah insgesamt ziemlich anständig aus, wie Ihr anhand der Screenshots in der Galerie sehen könnt.



