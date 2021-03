Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Amos Professional Unity - Public Alpha Release 1 Zum Download verfügbar Published 20.03.2021 - 14:34 by AndreasM



Vergesset nicht, dass die Software "unvollendet" ist. Es ist ein Alpha-Build, der wahrscheinlich Fehler enthält.



Diese Version enthält viele Verbesserungen zur Unterstützung des AGA-Chipsatzes.

- Bildschirm mit bis zu 256 Farben in niedriger Auflösung und hoher Auflösung

- True 64-Farben-Bildschirme (nicht ehb)

- Ham8-Bildschirme

- Laden / Speichern von iff-Bildern mit bis zu 256 Farben und Ham8

- Get / Use / Save / Load Bobs, Symbole mit bis zu 256 Farben

- Bildschirme mit bis zu 256 Farben verpacken / entpacken / laden / speichern

- Retro-Kompatibilität mit Datenbanken (Sprites, Icons, Bobs, gepackte Bildschirme usw.) von älteren Amos Professional 2.0

- Compiler zum Erstellen einer EXE-Datei, die ECS / OCS- und AGA-Grafikchipsätze erkennt und die Vorteile der einzelnen Chipsätze nutzt

- Ein neuer Bankentyp "Farbpalette", der sich mit der Zeit weiterentwickelt

- Ein brandneues und wundervolles Überblendungssystem (Überblendung zu Schwarz, Weiß, Farbpalette)

- Einige Beispiele, die Ihnen den AGA-Chipsatz in Aktion zeigen.

- Einige Beispiele wurden hinzugefügt, um Ihnen zu zeigen, wie die Grundlagen der plattformübergreifenden Entwicklung funktionieren.

Und viele mehr ...



