ALB: Docker Direct Compile und AROS Update Published 20.03.2021 - 14:33 by AndreasM



Neben der Dokumentationsarbeit habe ich auch den Docker-Container aktualisiert. Ich habe 4 Skripte erstellt, die direkt vom Docker kompiliert werden können (ohne VNC / lazarus zu verwenden), damit Ihr es in der Linux-Installation direkt kompilieren könnt. Dass sich dahinter ein Docker-Container befindet, wird man kaum bemerken. Aber es kann nur Standard-Free-Pascal-Dinge kompilieren, keine LCL-Anwendungen (fehlende Pfade zu den lcl-Einheiten, auch nicht einfach möglich, aber ohne Lazarus macht es meiner Meinung nach nicht viel Sinn)



Die AROS-Kompilierung hatte ein großes Problem: Wurde ohne die Option -g kompiliert wird versucht, sie zu entfernen, aber das Strip-Tool wurde nicht installiert. Daher habe ich einige weitere Tools hinzugefügt, um das Kompilieren ohne -g zu ermöglichen (macht die ausführbare Datei viel kleiner).



Daraufhin habe ich auch die Lazarus-Version auf die neueste Version 2.0.12 aktualisiert.



Wer die neueste Version des Dockers (mit dem AROS-Bugfix) verwenden möchte, starte das Skript "CheckForUpdate.sh",

wer auch möchte, dass der Befehl "Direktes Kompilieren" das CrossAmigaLazarus-Paket herunterlädt.



