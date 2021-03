Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Nippon Safes Inc. als Freeware deklariert Published 20.03.2021 - 14:30 by AndreasM



Spannende Neuigkeiten! Dank des enormen Einsatzes von Damiano Gerli und der Großzügigkeit der ursprünglichen Spielautoren Marco Caprelli, Paolo Costabel, Massimo Magnasciutti und des Produzenten Bruno Boz freuen wir uns, die Freeware-Veröffentlichung des Spiels Nippon Safes Inc. bekannt zu geben.



Dies ist ein kleines, aber lustiges Spiel, das 1992 vom kleinen italienischen Studio DYNABYTE Divisione EUCLIDEA s.r.l. entwickelt wurde. Weitere Informationen zum Spiel und zur Geschichte von Dynabyte findet Ihr im Damianos Blog, dem Genesis-Tempel.



Sowohl die DOS- als auch die Amiga-Version wurden als Freeware deklariert, mit der Erlaubnis, die Dateien zu ändern, wodurch der Handbuch-Schutz deaktiviert werden kann. Trotzdem verteilen wir auch gescannte Kopien des Handbuchs. Sie können Ihre Kopien von unserer Spieleseite abrufen.



Das Spiel selbst wird seit ScummVM 0.10.0 unterstützt, das 2007 veröffentlicht wurde.



Viel Spaß und genießen Sie ein weiteres großartiges Freeware-Point-and-Click-Abenteuer!



