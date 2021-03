Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Greg Donner: Warp Webpage Update Published 20.03.2021 - 14:28 by AndreasM



"Hallo Roland, derzeit bereiten wir Einheiten für Leute vor, die uns bereits eine CPU geschickt haben. In der Zwischenzeit hoffe ich, dass der E-Shop unter dieser Adresse läuft. Wenn nicht, werde ich es wissen lassen, wenn die Produktion hochgefahren ist und die Interessenten beim Kauf der Karte ihre CPUs an CS-Lab sc senden sollen. Wir werden uns melden. - Sellen "



14. März 2021 - Warp 4060: Ein Update von Sellen (Fotos zusammen mit dem folgenden Text) wurde gerade im Blog veröffentlicht:



"Hallo, seit den letzten Nachrichten von uns ist eine lange Zeit vergangen. Leider ist die Kommunikation nicht meine beste Seite, tut mir leid. Wir haben derzeit viel Arbeit in unserem Unternehmen, und diese Situation mit Covid ist nicht hilfreich.

Cizar war krank, aber jetzt geht es ihm jetzt wieder besser. Wir haben derzeit ~ 50 68060 CPU von Leuten, die bereit sind, ein Warp-Board zu kaufen und 100 Warp1260-Leiterplatten (50 zusammengebaut, 50 teilweise zusammengebaut). Wir werden Bestellungen bestätigen, die Bezahlung klären und die Karten verschicken.

Ich hoffe, dass wir die Produktion endlich hochfahren können. Ich hatte noch keine Zeit, eine neue Website mit einem E-Shop fertigzustellen. Aber ich denke, dass ich ich dies an eine andere Firma auslagere, um die Arbeit in angemessener Zeit zu erledigen, da es nicht so aussieht, als würde sich das in den kommenden Monaten ändern.

Die neue Website wird unter derselben Adresse

Ich weiß, dass das alles sehr langsam voran geht, aber das Projekt ist definitiv nicht tot."



