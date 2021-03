Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Retro 7-bit: SPIMasterBus Karte Software aktualisiert Published 16.03.2021 - 22:57 by HelmutH



SPIMasterBus_v1.0.lha / SPIMasterBus_Installer.adf



Hinzugefügt:

- spi.library,

- sdcard.device - Unterstützung für mehrere Geräte (Einheit 0 - Gerät auf ZorroII, Einheit 1 - Gerät auf Clockport),

- spiclock - Geräteunterstützung auf dem Clockport hinzugefügt,

- Sdtest - Geräteunterstützung auf dem Clockport hinzugefügt.



