Galactica - strategisches rundenbasiertes Spiel für die WB Published 16.03.2021 - 14:35 by AndreasM

Das Ziel ist es, jeden einzelnen Planeten in der Galaxie zu dominieren und deinen Gegner zu besiegen.

Das Spiel läuft im Workbench-Bildschirm.



Herunterladen:

http://www.bitplan.pl/amiga



Ich habe dieses Spiel vor einiger Zeit für mich selbst gemacht, aber es wurde nie veröffentlicht. Kürzlich habe ich einige neue Funktionen hinzugefügt und einige Fehler behoben. Ich fand, es war ein guter Zeitpunkt, Galactica mit der Amiga-Community zu teilen



