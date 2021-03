Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

MorphOS: Screenshot Screenbar-Plugin V1.3 Published 14.03.2021 - 19:23 by AndreasM



Screenshot.sbar kann einzelne Fenster, mehrere Fenster, frei wählbare Rechteckbereiche, sogar Bereiche, die einfach mit der Maus gezeichnet wurden, und vieles mehr erfassen und in mehreren Bildformaten speichern, während es sich unauffällig in der Titelleiste Ihres Bildschirms befindet.



http://amigazeux.org/news/message/scree ... lugin-v1-3 Screenshot Screenbar-Plugin in Version 1.3 für MorphOS veröffentlicht.Screenshot.sbar kann einzelne Fenster, mehrere Fenster, frei wählbare Rechteckbereiche, sogar Bereiche, die einfach mit der Maus gezeichnet wurden, und vieles mehr erfassen und in mehreren Bildformaten speichern, während es sich unauffällig in der Titelleiste Ihres Bildschirms befindet.

Back to previous page