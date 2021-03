Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

AmiSSL 4.8 veröffentlicht Published 14.03.2021 - 19:22 by AndreasM



AmiSSL 4.8 wurde aktualisiert und ist vollständig mit dem aktuellen IBrowse 2.5.3 kompatibel.

Wir empfehlen die aktuelle Installation darauf zu aktualisieren. (auch über AmiUpdate unter OS4 möglich).

Dies bringt AmiSSL mit den letzten Root-Zertifikaten auf den aktuellsten Stand und die stabile OpenSSL1.1j release, welches hauptsächlich Sicherheits- und Fehlerkorrekturen enthält.



https://www.ibrowse-dev.net/2.5/download.php

