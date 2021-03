Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Virtual Dimension: Vergangenheit trifft Zukunft Published 14.03.2021 - 13:05

Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt

und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,

Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft

gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.



Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:



Bifi 2 #7: Being Rambowsky (RetroPlay Live/Amiga)



Also ein Speedrun wird das sicher nicht. Dennis und Hagen irren ein wenig durch die verschiedenen Abteilungen und Filmsets und halten Ausschau nach Dingen, die sie übersehen haben könnten. Es hängt gerade etwas, doch das Spiel bleibt geschwätzig und wir bemühen uns in der Vermittlung zwischen Drehbuchautor und Regisseur. Ein Glück gibt's hier einen Aufzug. Herr Spülberg bitte zum Gespräch, Herr Spülberg, bitte!



https://www.youtube.com/watch?v=e_Q5mToKOzk





Bifi 2 #8: Dinosaurier mit Brille (RetroPlay Live/Amiga)



Feuer, Wasser, Nebenzimmer... Alle Mächte der Elemente vereint - muhaha! Was können wir anzünden?! Im Nebenzimmer stolpern wir über einen Dinosaurier mit Gagbrille, einen eingeschleimten Pseudo-Adonis-Darsteller und einen hoffnungslosen Regisseur, der keine Brillen auf seinen Reptilien mag. Zum Glück kommt uns die rettende Idee und wir springen helfend ein. Und die Brille... die können wir sicher nochmal gewinnbringend einsetzen.



https://www.youtube.com/watch?v=raQXEmKOUZE





Historyline #212​: Rechtschreibung und Bartmoden (RetroPlay/Amiga)



Auch Dennis hat mal was richtig gemacht und bekommt Lob von Hagen. Die Strategien scheinen aufzugehen, die Truppen sammeln Erfahrung und die Einheiten behaupten sich auf dem Feld in History Line. Aber: es gibt noch viel zu tun! Verbarrikadieren in Häusern bringt nicht den gewünschten Erfolg, Pferde werden gegen Panzer getauscht, und Dennis gräbt einen Ohrwurm aus. Ein Blick auf die Statistik offenbart: es steht immer noch übel. Wir sind umzingelt? Gut - dann können wir in alle Richtungen angreifen!



https://www.youtube.com/watch?v=J68klNGRLNE





03/1981: Lokale Netzwerke mit Ethernet (Back in Time)



Es wird vernetzt! Im März 1981 beschäftigen sich die Computer- und Elektronik-Zeitschriften mit Glasfaser und dem neuen Ethernetstandard und berichten über die neuen "lokalen Netzwerke". Mit dem Computer im Auto ist ein Dauerbrennerthema auch im März dabei. Außerdem sehen wir anhand der Themen "Kernfusion" und "Laserdrucker", wie schwierig Prognosen sind.



