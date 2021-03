Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

GoShell 2.0: Eine komfortable Vollbild-Shell Published 13.03.2021 - 13:45 by osz



GoShell öffnet eine neue Shell auf einem separaten Bildschirm in Vollbild. Dadurch kann man mit den gewohnten Tastaturkürzeln zwischen den Bildschirmen schalten und hat so nie das Shell-Fenster im Weg. Das Tool ist außerdem konfigurierbar. Neben Schriftart und Farben können unter anderem auch verschiedene Screenmodes genutzt werden. Bezüglich der Farben kommt das Tool bereits mit einigen vordefinierten Farbschemas. GoShell unterstützt außerdem die Konsolen-Handler KingCON und ViNCEd.



Hier geht es zur offiziellen Website mit weiteren Informationen: Vom Autor des Tools GoADF!, Krzysztof Donat, gibt es seit einiger Zeit das kostenlose Tool GoShell 2.0 zum herunterladen.GoShell öffnet eine neue Shell auf einem separaten Bildschirm in Vollbild. Dadurch kann man mit den gewohnten Tastaturkürzeln zwischen den Bildschirmen schalten und hat so nie das Shell-Fenster im Weg. Das Tool ist außerdem konfigurierbar. Neben Schriftart und Farben können unter anderem auch verschiedene Screenmodes genutzt werden. Bezüglich der Farben kommt das Tool bereits mit einigen vordefinierten Farbschemas. GoShell unterstützt außerdem die Konsolen-Handler KingCON und ViNCEd.Hier geht es zur offiziellen Website mit weiteren Informationen: http://bitplan.pl/goshell/index.html

Back to previous page