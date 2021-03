Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Amiga Forever und C64 Forever 9 veröffentlicht Published 11.03.2021 - 17:49 by AndreasM



Cloanto hat heute die Version 9 von Amiga Forever und C64 Forever veröffentlicht, der offiziellen Commodore / Amiga-Suite zur Erhaltung, Emulation und Unterstützung von Windows.



Die neuen Editionen sind das Ergebnis einer mehr als zweijährigen Entwicklungszeit seit der vorherigen Hauptversion, in der auch parallel zahlreiche kostenlose Updates für die vorherige Version veröffentlicht wurden, sowie der Entwicklung von Amiga Explorer 8 und Amiga Explorer 9 (jetzt in Amiga Forever 9 Plus Edition und Premium Edition enthalten).



Version 9 bietet neue visuelle Funktionen wie den Arcade-Modus, den Kachelmodus, die Optionen Hell gegen Dunkel und eine erste Reihe farbiger Hautvarianten. Unter der Haube werden hardwarebeschleunigte Technologien wie Direct2D verwendet, um ein bissiges Erlebnis zu bieten. Leistungsstarke neue Auswahl- und Sortieroptionen für Spalten- und Kachelfelder bieten eine beispiellose Kontrolle über die Player-Oberfläche, während ein neuer Eigenschaftenhandler und ein erweiterter Vorschau-Handler einen nahtlosen Zugriff auf Inhalte über den Datei-Explorer und die Windows-Suche ermöglichen.



Neue Automatisierungs- und Titelerstellungsfunktionen ermöglichen das automatische Ausführen eines Skripts oder einer Anwendung beim Start, z. um schnell verschiedene Funktionen oder Spiele aus einem gemeinsam genutzten Amiga-Setup aufzurufen. Dies soll nur der Beginn neuer Automatisierungsfunktionen sein, die in den nächsten Monaten veröffentlicht werden sollen.



Zu den weiteren Amiga-Verbesserungen gehören Verbesserungen des RDB-Disk-Images, während die 8-Bit-Funktionen neue SID-Audio-, Laufwerks- und Medienoptionen sowie Unterstützung für die MAX-Maschine und die C64 Magic Voice-Kassette umfassen.



Auf der Eingabeseite umfassen gemeinsame Amiga- und 8-Bit-Verbesserungen die Möglichkeit, den Player vollständig mit einem Gamecontroller zu verwenden, sowie erweiterte virtuelle Schaltflächen, mit denen jetzt zusätzlich zu Tastaturereignissen Gast-Joystick-Ereignisse (z. B. Autofire) simuliert werden können.



Hunderte kleinerer neuer Funktionen und Verbesserungen haben es auch in diese neuen Versionen geschafft. Auch Windows hat seit der vorherigen Hauptversion von Amiga Forever und C64 Forever mehrere neue Versionen durchlaufen, und die neue Codebasis bietet eine bessere Unterstützung für neue Funktionen, die in den Windows 10-Versionen 1909, 2004 und 20H2 eingeführt wurden.



Amiga Forever 9 ist ab sofort in drei Editionen erhältlich:



* Value Edition (herunterladbares Installationsprogramm)

* Plus Edition (herunterladbares Installationsprogramm mit Option zum Erstellen eines DVD-ISO-Images)

* Premium Edition (herunterladbare Plus Edition sowie Box-Software und zusätzliche Videos auf 3 DVDs)



C64 Forever 9 ist ab sofort in drei Editionen erhältlich:



* Free Express Edition (Version mit eingeschränkten Funktionen)

* Downloadable Plus Edition (herunterladbares Installationsprogramm mit Option zum Erstellen eines CD-ISO-Images)

* Boxed Plus Edition (herunterladbare Plus Edition plus Boxed CD)



Beide Pakete arbeiten zusammen und bieten Optionen zum Zusammenführen der verschiedenen Plattformen über die selbe Schnittstelle.

Die Preise beginnen bei 9,95 USD (Value Edition oder spezielle Upgrade-Angebote).



Neue Eigenschaften

https://www.amigaforever.com/whatsnew/



Kurzanleitung für Upgrades

https://www.amigaforever.com/kb/15-121



https://www.amigaforever.com/news-events/af-9/



https://www.amigaforever.com

