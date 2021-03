Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Games That Werent: Pac-Land V1 Published 10.03.2021 - 13:31 by AndreasM

Es scheint jedoch, dass die Dinge in der Tat ganz anders hätten verlaufen können. Als Mitwirkender Hank ein Video auf YouTube erwähnt, das eine ganz andere und stark verbesserte Version zeigt.



https://www.gamesthatwerent.com/2021/03/pac-land-v1/

