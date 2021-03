Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

ALBs Blog: Dokumentation Published 10.03.2021



Dieses Wochenende habe ich die Dokumentation für alle vier Amiga-Systembibliothekseinheiten (amunits, arosunits, morphunits, os4units) und die util-Einheiten (ami-extra) erweitert und erstellt.



Es ist als chm-Datei oder als HTML-Seite verfügbar, die mit dem fpdoc-Tool Free Pascal erstellt wurden. Die Dokumentation wird in einer separaten XML-Datei gespeichert. Dafür habe ich ein GitHub-Repository erstellt.



Der Build-Server erstellt die Dokumentation zu jeder Änderung und stellt sie zum Herunterladen zur direkten Verwendung auf die Build-Server-Seiten bereit



Es gibt auch ein neues SDK (3.16) für MorphOS, das auch einige neue Funktionen zur Verarbeitung von TLS-Speicherfunktionen (Thread Locale Storage) zur Verwaltung der variablen Umschaltung für verschiedene Threads enthält. Charlie möchte sie für die Implementierung des Free Pascal-Threads für MorphOS (AThreads) verwenden. Zur Vereinfachung habe ich das aktuelle SDK überprüft und versucht, die Free Pascal-Bibliothekseinheiten für MorphOS zu aktualisieren. (Natürlich nicht nur die TLS-Funktionen, sondern alle Updates, die ich gefunden habe). Und um es noch einfacher zu machen, wurde auch die Dokumentation für diese Funktionen erstellt.



Mein langfristiger Plan ist es, für viele Funktionen der Bibliothekseinheiten einen Beispielcode zu haben. Ich habe jetzt Beispielcode für ExamineFH, Examine / ExNext und MatchFirst / MatchNext hinzugefügt.



