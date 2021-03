Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Greg Donner: Warp Webpage aktualisiert Published 10.03.2021 - 13:29 by AndreasM



http://www.gregdonner.org Warp 4060: Es wurden viele kleine Korrekturen vorgenommen und zusätzliche Details / Informationen zur Seite "Spezifikationen" hinzugefügt - zu viele, um sie einzeln aufzulisten.Die Details stammen aus dem polnischen Amiga-Forum "Polski Portal Amigowy", in dem Cizar (und gelegentlich auch Sellen) seit seiner Gründung im Jahr 2018 zahlreiche Details zur Entwicklung von Warp-Karten veröffentlicht haben.Insbesondere der Forenthread ist der "New Turbo A1200 / 060 - Warp 1260".Die Seite ist natürlich in polnischer Sprache, daher ist möglicherweise eine Webübersetzung erforderlich.

