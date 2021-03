Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Classic Computing 2021 in Vöhringen Published 10.03.2021 - 13:27 by AndreasM



Die Classic Computing ist hier geplant:



Classic Computing 2021

vom 17. bis 19.09.2021

Kulturzentrum Vöhringen

Hettstedter Platz 1, 89629 Vöhringen



Wir hoffen auf eine gute Entwicklung der Pandemie-Lage und planen eine Classic Computing als Veranstaltung vor Ort!



https://www.classic-computing.org/cc2021/ Die Classic Computing ist eine der größten, jährlich stattfindenden Retrocomputer-Veranstaltungen in Deutschland. Sie findet Ende September eines jeden Jahres statt, der Veranstaltungsort wechselt.Die Classic Computing ist hier geplant:Classic Computing 2021vom 17. bis 19.09.2021Kulturzentrum VöhringenHettstedter Platz 1, 89629 VöhringenWir hoffen auf eine gute Entwicklung der Pandemie-Lage und planen eine Classic Computing als Veranstaltung vor Ort!

Back to previous page