Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Kultmags: Lückenfüller Published 10.03.2021 - 13:33 by AndreasM



Soeben wurden 12 neue Hefte hier eingefügt!



- Joystick - 1989-05

- Joystick - 1989-06

- Joystick - 1989-08



=> Damit fehlen nur noch 2 Ausgaben aus dem Jahrgang 1989, welche in einem der nächsten Updates enthalten sein werden! Solltet ihr die Hefte aus 1988 besitzen und für einen Scan spenden wollen, meldet euch bitte bei mir.





- Mega Seller CD - 02 - Simon the Sorcerer 2



=> Damit ist die Hälfte dieser neuen Magazinreihe bereits digitalisiert hier vorhanden. Dieses Magazin erhielt (soweit uns bekannt) nur 2 Ausgaben und wurde vom CDA-Verlag herausgebracht. (Danke an Thomas, welcher mir die Papierausgabe hiervon gespendet hat)





- PC-Action - Sonderheft 2006-01

- PC-Action - Sonderheft 2007-01



=> Zwei neue Sonderhefte der PC-Action! Endlich kommen wir bei diesem Magazin auch noch ein paar Schritte näher zur Vervollständigung.





- Playstation Games - 1998-12

- Playstation Games - 1999-02



=> Auch bei der Playstation Games geht es mit diesen zwei bisher fehlenden Ausgaben ein paar Schritte weiter.





- Playstation Zone 1999-02



=> Somit ist hier nun auch die dritte Ausgabe dieses Magazin vorhanden. Sollte jemand die Erst- und Zweitausgabe besitzen und für den Scan spenden wollen, meldet euch bitte bei mir.





- PowerStation 1998-12



=> Ein weiteres Magazin, wo es leider nur noch sehr schwierig ist an Papierausgaben zu kommen...





- X-Zone 2003-02

- Xbox Zone 2003-08



=> zu finden unter "Xbox Zone"! Das Magazin hieß die ersten vier Ausgaben "X-Zone", danach "Xbox Zone". Auch hiervon ist es mittlerweile fast unmöglich noch an Papierausgaben zu kommen. Also meldet euch doch bitte bei mir, wenn Fehlende in eurem Besitz sind.





Viel Spaß mit dem heutigen Update.

Es werden in den kommenden Wochen ein paar tolle neue Bücher und Magazine kommen, im Hintergrund arbeitet ich bereits an den Updates für das komplette heurige Jahr.



In den kommenden Wochen werde ich die "MISSING"-Sektion ebenfalls wieder mal aktualisieren, sodass man dort einen Großteil der noch fehlenden Magazine besser aufgelistet bekommt.



Viele Grüße,

Klaus



http://www.kultmags.com Klaus Sommer schreibt:Soeben wurden 12 neue Hefte hier eingefügt!- Joystick - 1989-05- Joystick - 1989-06- Joystick - 1989-08=> Damit fehlen nur noch 2 Ausgaben aus dem Jahrgang 1989, welche in einem der nächsten Updates enthalten sein werden! Solltet ihr die Hefte aus 1988 besitzen und für einen Scan spenden wollen, meldet euch bitte bei mir.- Mega Seller CD - 02 - Simon the Sorcerer 2=> Damit ist die Hälfte dieser neuen Magazinreihe bereits digitalisiert hier vorhanden. Dieses Magazin erhielt (soweit uns bekannt) nur 2 Ausgaben und wurde vom CDA-Verlag herausgebracht. (Danke an Thomas, welcher mir die Papierausgabe hiervon gespendet hat)- PC-Action - Sonderheft 2006-01- PC-Action - Sonderheft 2007-01=> Zwei neue Sonderhefte der PC-Action! Endlich kommen wir bei diesem Magazin auch noch ein paar Schritte näher zur Vervollständigung.- Playstation Games - 1998-12- Playstation Games - 1999-02=> Auch bei der Playstation Games geht es mit diesen zwei bisher fehlenden Ausgaben ein paar Schritte weiter.- Playstation Zone 1999-02=> Somit ist hier nun auch die dritte Ausgabe dieses Magazin vorhanden. Sollte jemand die Erst- und Zweitausgabe besitzen und für den Scan spenden wollen, meldet euch bitte bei mir.- PowerStation 1998-12=> Ein weiteres Magazin, wo es leider nur noch sehr schwierig ist an Papierausgaben zu kommen...- X-Zone 2003-02- Xbox Zone 2003-08=> zu finden unter "Xbox Zone"! Das Magazin hieß die ersten vier Ausgaben "X-Zone", danach "Xbox Zone". Auch hiervon ist es mittlerweile fast unmöglich noch an Papierausgaben zu kommen. Also meldet euch doch bitte bei mir, wenn Fehlende in eurem Besitz sind.Viel Spaß mit dem heutigen Update.Es werden in den kommenden Wochen ein paar tolle neue Bücher und Magazine kommen, im Hintergrund arbeitet ich bereits an den Updates für das komplette heurige Jahr.In den kommenden Wochen werde ich die "MISSING"-Sektion ebenfalls wieder mal aktualisieren, sodass man dort einen Großteil der noch fehlenden Magazine besser aufgelistet bekommt.Viele Grüße,Klaus

Back to previous page