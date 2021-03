Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

DiscreetFX - Gewinner des Vampire V4-Wettbewerbs Published 10.03.2021 - 13:18 by AndreasM



Hier sind die Links der Hardwareentwickler, um den Joystick und eine Vampir zu bestellen:

http://www.apollo-computer.com/order.htm

https://amigakit.amiga.store/product_in ... ts_id=1172





Der Gewinner war so freundlich, eine Biografie über sich selbst zu liefern.



Kevin Saunders



Ich arbeite Vollzeit an einer Universität in Brisbane, Australien, als Grafik- / Bewegungsdesigner und Videoeditor. Ursprünglich in Großbritannien (Coventry) geboren, habe aber den größten Teil meines Lebens hier in Australien verbracht.



Zu den Hobbys gehört das Entwerfen von Spielen / Grafiken / Animationen auf dem Commodore Amiga. Während mein erster Computer davor ein Amstrad CPC 464 (und Atari 2600) war, steht meine Leidenschaft und Liebe für den Amiga. Das erste Mal sah ich den A1000 in einem Schaufenster mit dem Erstaunen über die Farb-, Animations- und Klangfunktionen dieses einzigartigen Computers. Ich habe mit meinem Bruder Geld gespart, um den A500 mit SCSI-Erweiterung und später noch eine Speichererweiterung zu kaufen. Dann wechselte ich zu einem Amiga1200 mit Speicher/ 030er Erweiterung und das ist derzeit meine Lieblingsmaschine. Ich besaß auch einen A4000 mit Cybervision64-Karte und habe angefangen Lightwave 3D zu lernen. Ich bedauere es, damals sowohl den A1200 als auch den A4000 verkauft zu haben. Aber es hat mir geholfen, mit Photoshop und anderen Tools neue Fähigkeiten zu erlernen, die dann dazu führten, dass ich über 20 Jahre an einer Universität gearbeitet habe.



Heute benutze ich noch Lightwave und Brilliance II für aktuelle Spielprojekte. Weitere Software habe ich Dpaint, Directory Opus und andere Mac / PC / Ipad Tools. In letzter Zeit habe ich beispielsweise mit Brilliance II eine Videoanimation für Florian Schneider „Kraftwerk“ erstellt. Auf meiner zukünftigen To-Do-Liste plane ich, mehr Animationen zu erstellen und soweit es mir die Software / Hardware ermöglicht (ich träume immer noch davon, Brilliance III zu verwenden).



Ich habe einige Spiele veröffentlicht (Reshoot, ReshootR, Rygar, Iridium und Lunar Jetman Remake). Ich habe auch mit Edgar M. Vigdal zusammengearbeitet und wir planten, unter anderem Warblade MKII zu veröffentlichen, wir haben jedoch "Dots Adventures" veröffentlicht (das ich hoffentlich auf die Amiga Classic-Hardware portieren kann). Derzeit sind Spiele für den Amiga in der Entwicklung (Reshoot Proxima III, Boss Machine und Aquabyss). Alle 3 sollten dieses Jahr veröffentlicht werden (Daumen drücken). und andere Entwickler im Moment mit Box Art für Turbo Sprint und einigen anderen Leuten bei verschiedenen Amiga-Projekten unterstützen.



Im Laufe der Jahre habe ich auch mit A-EON an verschiedenen Postern, Marken, Softwareanwendungen (Sketchblock, PPaint, Amistore, X5000, X1222, Amiwest, Amigakit, Enhancer, Boot-Animationen usw.) gearbeitet und viele Assets für die bekannten Amiga 30, erstellt Plakate, T-Shirts, Aufkleber erstellt.



Die Amiga-Szene ist auch im Jahr 2021 sehr beliebt und ich liebe es, ein Teil davon zu sein. Amiga für immer ☺





Soziale Medien:

Twitter:

Facebook:

Youtube:

Instagram:

Patreon:

Ko-Fi:



