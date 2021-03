Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Amiga Future Heft Index Update Published 07.03.2021 - 13:42 by AndreasM



Das Heft-Index beinhaltet alle Artikel-Titel der Amiga Future Ausgaben. Somit ist es leichter möglich einen bestimmten Artikel in über 20 Jahren Amiga Future zu finden.



Zusätzlich kann das Heftindex auch mit dem AFA-Viewer für AmigaOS 4 genutzt werden.



Zum einem um einfach herauszufinden in welcher Ausgabe ein Artikel veröffgentlicht wurde.



Man kann aber mit dem AFA-Viewer auch gleich direkt die auf AFA-DVD veröffentlichten Artikel lesen. Dazu muß die AFA-DVDsich im Laufwerk befinden oder auf Festplatte installiert sein.



Außerdem ist es möglich teilweise auf die Dateien direkt von der Amiga Future Homepage zuzugreifen.



Kostenloses Download AFA-Viewer:



