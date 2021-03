Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Amigaland: Neue Spiele von Silmarils! Published 07.03.2021 - 12:03 by AndreasM



Es gibt nach langer Durststrecke mal wieder ein Update, allerdings auch gleich mal neue Spiele.



Diesmal von Silmarils, eine ehemalige französische Spieleschmiede (mehr zu dieser Firma auch in Kürze!). Wir fangen zunächst mit der Spielserie Ishar 1-3 an.



Weitere Spiele werden noch folgen und zwar an diesem Wochenende, schaut also rein.



Demnächst folgt ein neuer Download-Bereich, hier werden wir Bücher rund um den Amiga oder Spieleschmieden zur Verfügung stellen, natürlich mit den dazugehörigen Freigaben.



Also kommt in der nächsten Zeit hier weiter vorbei, es wird immer irgendwie weiter gehen!



