Amigaland: 3 neue Spiele und Silmarils Geschichte Published 07.03.2021 - 12:02 by AndreasM



Wie versprochen gibt es zunächst weitere 3 Spiele von Silmarils. Mad Show, Operation: Cleanstreets und Wind Surf Willy. Morgen geht es dann munter weiter. Dann gibt es auch Transarctica und Robinsons Requiem.



Ziel ist es in der kommenden Woche alle Spiele hochzuladen. Einfach auf die aktuellen Downloads achten.



Im History-Bereich unter Spieleschmieden haben wir auch gleich die Geschichte von Silmarils eingestellt. Viel Spass beim lesen.



Übrigens wer unsere Seite unterstützen möchte kann jetzt auch spenden. Vielen Dank.



