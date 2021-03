Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Virtual Dimension: Vergangenheit trifft Zukunft Published 07.03.2021 - 11:21 by AndreasM

Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt

und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,

Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft

gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.



Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:



InfoTime 03/2021: Sprachloses VD-Team, der Einschalt-Test und ein Saboteur auf dem Filmset



Im März sind wir echt sprachlos - im wahrsten Sinne des Wortes. Aber auch dafür finden wir eine Lösung!

Sprachlose Spannung erwartet uns dann beim Einschalt-Test für den Selbstbau-Amiga und ein Saboteur will die Dreharbeiten zum Bifi-Werbespot aufhalten - da fehlen mir die Worte!



https://www.youtube.com/watch?v=pCGd_ecjU2s





Bifi 2 #5: Durch die verschlossene Tür (RetroPlay Live/Amiga)



Zum Glück haben wir den totalen Überblick und finden uns in dem riesigen Gebäudekomplex inzwischen blind zurecht. Der Ausflug ins Tonstudio lässt uns ein wenig Zeit, um diverse Kirk-Synchronspuren zu erklären, aber unsere Live-Zuschauer treiben uns ruckzuck zurück zum Spiel. Nun stehen wir in der Technikkammer und wollen wieder raus, aber die offen stehende Tür ist zu und wir kommen nich weiter. Na, wenn's da doch steht...?!



https://www.youtube.com/watch?v=hN1-kCuj8Lk





Bifi 2 #6: Herr Spülberg, bitte zum Dreh! (RetroPlay/Live Amiga)



Ohne Ausweis kommen wir nicht weiter. Und auf dem Ausweis, den wir haben, fehlt noch ein entscheidendes Detail: das Foto! Also ab zu Beverly Holz 0815 und die letzten Kleinigkeiten organisieren. Nur die Kommunikation mit der Fotokabine gestaltet sich als tendenziell herausfordernd. Kurze Zusammenfassung: wir brauchen ein Ausweisbild, aber wir haben keine Ahnung, was das mit einer Fotokabine zu tun haben soll... (?!)



https://www.youtube.com/watch?v=XoUdviBt4mY





Historyline #211​: Hagens Spielzimmer (RetroPlay/Amiga)



[sing] Grün, grün, grün sind alle meine Panzerklemmbausteine [/sing], und wenn die mal klemmen, bekommt man die nur mit dem Meißel wieder auseinander. Na, soll ja auch halten... Apropos halten: die Verteidigung von Hagen (noch hoffnungslos in der Unterzahl) muss auch so einiges halten, und der Computer braucht (auf einem beschleunigten (virtuellen) Amiga) ganz schön lange, um die Massen an feindlichen Einheiten zu bewegen... Viel zu lange für Dennis, denn das lässt Hagen Zeit für Unfug...



https://www.youtube.com/watch?v=M3N9nheSeaw





Abenteuer im AmigaDOS-Fenster: The Queen's Footsteps (RetroToday/Amiga)



Italien im Jahr 1904: Böse Halunken haben den Grab-Schatz der Königin Nefertari Meritmut gestohlen. Das muss aufgeklärt werden, und so schlüpfen wir in die Rolle der Archäologin Emilia Vittorini, um der Sache auf den Grund zu gehen. Mit Worten, versteht sich - schließlich handelt es sich um ein Text-Adventure!



