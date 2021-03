Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

http://www.gregdonner.org - Warp 4060: Gestern (24. Februar) hat Michal Bergseth von Amitopia ein Update zur laufenden Entwicklung des Warp 3060/4060 durch das CS-Lab veröffentlicht. Besonders hervorzuheben ist folgende Aussage:"Die Warp4060-Karte für Amiga 4000 wird eine verbesserte Version gegenüber der Warp1260 für Amiga 1200 und Warp560 für Amiga 500 sein, da es möglich ist, mehr auf die Karte zu packen."CS-Lab hat zuvor festgestellt, dass mindestens USB v2.0 im Warp 3060/4060 verwendet werden soll (im Gegensatz zu USB v1.1 in den Warp 560- und 1260-Karten). Diese Aussage weist darauf hin, dass die eine oder andere neue Funktionen umgesetzt werden könnte. Wir werden sehen!

