MorphOS Software Development Kit 3.16 (Februar 2021) - Veröffentlichung Published 05.03.2021 - 21:50 by AndreasM

Dieses Update enthält eine stark erweiterte GDB mit TUI, Syntaxhervorhebung und Debugging für gemeinsam genutzte Bibliotheken. Zwei neue Profiling-Dienstprogramme wurden hinzugefügt. EventProfiler kann verwendet werden, um Anwendungen zu instrumentieren und Chrome-Debugger-Dateien zu generieren, die zur Analyse in Wayfarer geladen werden können. Koprofiler ist ein Stichprobenprofil, mit dem ein ausgewählter Thread aufgezeichnet werden kann. Einige GG-Pakete wurden ebenfalls aktualisiert, darunter Git, Wget, Nano und Perl. Das aktualisierte OpenSSH wird jetzt mit ssh-agent geliefert.



Unser neues SDK benötigt MorphOS 3.15 und ca. 2 GB freien Speicherplatz und befindet sich in unserem Dateibereich. Wie üblich steht auch ein separates Quellpaket zum Download zur Verfügung.



