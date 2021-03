Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Iris 1.114 veröffentlicht Published 05.03.2021 - 21:49 by AndreasM



Änderungen:



- Es ist jetzt möglich, alle (rohen) E-Mail-Header anzuzeigen (über das Kontextmenü der Nachrichtenansicht).

- Zeigt ungelesene Betreffs in großen E-Mail-Listenansichten in Fettdruck an

- Vereinfachung des Codes zur Generierung des Antwortsubjekts

- Es wurde ein Problem beim erneuten Auslösen von Ausnahmen in libvmime behoben, das dazu führte, dass Iris nach einem Netzwerkfehler im ENOTCONN-Status hängen blieb

- Die Zeichensatzcodierung beim Ersetzen eines falschen Wortes durch einen Wörterbuchvorschlag wurde korrigiert (im Kontextmenü wird weiterhin ein "?" für Zeichen außerhalb der aktuellen Codepage angezeigt, zumindest bis 3.16 nicht mehr verfügbar ist).

- Die Kontextmenü-Funktion Lernen / Ignorieren wurde korrigiert



