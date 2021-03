Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Neue Artikel auf Obligement Published 05.03.2021 - 21:47 by AndreasM



- News vom Januar / Februar 2021



- Alte Artikel aus Joystick 16 bis 18:

News: Wiedergeburt von Activision,

Interview mit Philippe Agripnidis,

Review von Bard's Tale 3: Thief von Fate,

Review von Cohort: Fighting For Rome,

News: Volles Feuer on Virgin Games,

Interview mit Richard Joseph,

Review von Cybercon 3,

Review von Quest For Glory 2: Trial By Fire,

Interview mit Frédéric Raynal and Frank Girolami,

Review von The Secret von Monkey Island,

Review von Cadaver: The Pay Off,

Review von F-15 Strike Eagle 2, usw.



- Interview mit Éric Luczyszyn (Amiga Impact).

- Interview mit Perry Kivolowitz (ASDG).

- Interview mit Kim Lemon (Lemon Amiga).

- Review von Boxx und Boxx 2.

- Review von AOrganiser 1.2.

- Hardware: KingSpec Industrial Disk auf Modul IDE 4 Go.

- Dateien: Amiga Games List (Update).

- Tutorial: So programmieren Sie ein Spiel in Assembler (1. Teil).

- Praxis: Nutzung einer relationalen Datenbank mit SQLite unter MorphOS.

- Praxis: MorphOS Shell-Befehle.

- Spezielles Quiz zum Jahr 2020 auf Amiga.



Treffen Sie sich auf

Unsere Twitter-Seite: Die folgenden Artikel wurden in den letzten zwei Monaten auf der Website des französischen Amiga-Magazins Obligement ( http://obligement.free.fr ) hinzugefügt:- News vom Januar / Februar 2021- Alte Artikel aus Joystick 16 bis 18:News: Wiedergeburt von Activision,Interview mit Philippe Agripnidis,Review von Bard's Tale 3: Thief von Fate,Review von Cohort: Fighting For Rome,News: Volles Feuer on Virgin Games,Interview mit Richard Joseph,Review von Cybercon 3,Review von Quest For Glory 2: Trial By Fire,Interview mit Frédéric Raynal and Frank Girolami,Review von The Secret von Monkey Island,Review von Cadaver: The Pay Off,Review von F-15 Strike Eagle 2, usw.- Interview mit Éric Luczyszyn (Amiga Impact).- Interview mit Perry Kivolowitz (ASDG).- Interview mit Kim Lemon (Lemon Amiga).- Review von Boxx und Boxx 2.- Review von AOrganiser 1.2.- Hardware: KingSpec Industrial Disk auf Modul IDE 4 Go.- Dateien: Amiga Games List (Update).- Tutorial: So programmieren Sie ein Spiel in Assembler (1. Teil).- Praxis: Nutzung einer relationalen Datenbank mit SQLite unter MorphOS.- Praxis: MorphOS Shell-Befehle.- Spezielles Quiz zum Jahr 2020 auf Amiga.Treffen Sie sich auf http://obligement.free.fr für diese schöne Lektüre.Unsere Twitter-Seite: https://twitter.com/obligement

Back to previous page