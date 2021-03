Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Flashback 20/20 feat. Amiga 35 endgültig abgesagt Published 20.03.2021 - 14:22 by KuJo



ihr hattet auch über die Flashback 20/20 berichtet. Auch darüber das die Show wegen Corona von letztem Jahr auf dieses Jahr verschoben wurde. Auch zwei Freunde und ich hatten Tickets gekauft,



Heute kam nun per Email die endgültige Absage. Für gekaufte Tickets wird man eine Preiserstattung beantragen können. Allerdings bitten die Veranstalter das man einen Teil davon spendet um den Veranstaltern bei der Deckung der Kosten zu unterstützen. Eine entsprechende Spende des kompletten oder eines Teils des Eintrittspreis wird man bei der Anstragsstellung auf Preiserstattung auswählen können. Vielleicht weist ihr auf diese Möglichkeit auch nochmal hin. Meine Freunde und ich werden den kompletten Eintrittspreis spenden.



https://www.flashback2020.com/event-cancelled



Gruß



