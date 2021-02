Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Tinyus: Gradius/Nemesis-Remake Published 28.02.2021 - 16:07 by osz



Ich denke bei dem vorliegenden Titel von Abyss handelt es sich um einen Side Scroller Shooter/Shoot 'em up. Genau genommen ist es eine weitere Arcade-Portierung aus Abyss Tiny-Reihe, diesmal von Gradius bzw. Nemesis. Freunde von R-Type oder Menace dürften mit diesem Spiel zufrieden sein. Das Spiel läuft zwar auf einem Amiga 500, allerdings gibt es einige Slow-Downs, weshalb mindestens die Leistung eines Amiga 1200 empfohlen wird.



Man steuert ein Raumschiff durch die Weiten des Weltalls und ballert ganze Horden an Gegnern weg. An denen mangelt es nun wirklich nicht. Glücklicherweise sammelt man aber auch Extras, wodurch man sich im Laufe des Spiels besser und mächtiger wehren kann. Wie für ein Spiel dieses Generes üblich, dürfen natürlich auch die Endgegner eines jeden Levels nicht fehlen.



Download und weitere Informationen zum Spiel gibt es auf pouet.net: https://www.pouet.net/prod.php?which=88028

