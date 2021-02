Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Virtual Dimension: Vergangenheit trifft Zukunft Published 28.02.2021 - 13:03 by AndreasM

Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt

und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,

Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft

gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.



Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:



Bifi 2 #1: Action in Hollywood (RetroPlay Live/Amiga)



Heute schauen wir uns ein Spiel aus einem Trend vom Anfang der 90er an:

Ein Werbespiel - ein Release für eine Minisalami - soll uns heute in seinen Bann ziehen!

In Bifi 2 Action in Hollywood machen wir im Rahmen eines klassischen Adventures ein Filmstudio unsicher. Und weil wir nicht nur nicht wissen, was genau wir tun, sondern auch für Lacher sorgen wollen, da wird Hagen .... die Frauen sprechen.

In diesem Sinne wünschen wir viel Spaß!



https://www.youtube.com/watch?v=HEiuwAgM6vw





Bifi 2 #2: Auf dem Star-Trek-Set (RetroPlay Live/Amiga)



Der rechte Mausknopf hilft gegen Geschwätzigkeit - ein Glück, dass wir das schon relativ zeitnah herausgefunden haben. Nachdem wir im Sekretariat aber nicht viel erreichen konnten und der Direktor, dem wir das Skript schnellstens übergeben sollen, nicht anzutreffen ist, schauen wir uns spontan etwas um und rennen von einer verschlossenen Tür zur anderen, bis wir schließlich im Star-Dreck-Universum landen... Raumschiff Enterhaken beim Dreh - Lachmuskeltrainig für Hagen!!



https://www.youtube.com/watch?v=2RDt-9z5Rr4





Historyline #209​: Digital Pioneers (RetroPlay Live/Amiga)



Ein Leben ohne Internet? Ja, das gab's damals, liebe Digital Natives... lasst euch das von zwei "Digital Pioneers" sagen. DFÜ, CB-Funk, Mailbox - so sah es damals bei uns aus, jawollja! Dennis und Hagen plaudern aus dem Nähkästchen und Hagen geht zum finalen Sturm auf das Headquarter über. Viel können die Franzosen dem nicht mehr entgegensetzen. Spiel, Satz und Sieg?



https://www.youtube.com/watch?v=Pb2ik1c5K5o





Wir bauen einen neuen Amiga 500+ (Teil 1 / Bastel-Ecke)



Wir bauen einen nagelneuen Amiga 500+!

Von der blanken Platine bis zum funktionierenden Rechner, das ist unser Ziel - bei 344 Bauteilen keine Kleinigkeit. Wir zeigen Euch, wie man seinen eigenen Amiga bauen kann und geben dabei Tipps und Hinweise.

Aber denkt daran: NACHBASTELN AUF EIGENE GEFAHR! Im Zweifelsfall bitte einen Fachmann zu Rate ziehen!



https://www.youtube.com/watch?v=64on8_HY7gE





Bifi 2 #3: Beverly Hagen 90210 (RetroPlay Live/Amiga)



Rein, raus, wieder rein... Bei der ganzen Rennerei wird man ja ganz hungrig - wir gehen erstmal in die Kantine und treffen dort - Überraschung - Oma Schröder! Hagen at its Best: zwei Oktaven nach oben gepitcht, mit einer kleinen Werbeeinblendung, und dann ab zum nächsten Celebrity! Dass es sich bei diesem Game eigentlich um ein Werbespielchen handelt, fällt fast überhaupt gar nicht auf. Nein... wirklich nicht. Also... fast nicht...



https://www.youtube.com/watch?v=Jrcje0QruCM





Bifi 2 #4: Sekretärin mit Zahnschmerzen (RetroPlay Live/Amiga)



Sooo... die Drehorte haben wir bei diesem Point-and-Ckick-Adventure alle durch, jetzt können wir mit dem Denken und Kombinieren anfangen. Über die ganzen Stockwerke des Filmgebäudes gilt es, zahlreiche Rätsel zu lösen, damit wir unseren Auftrag endlich erfüllen können. Und so tauschen wir unsere Spülberg-Karte gegen den Ball und quetschen den Pförtner nach Oma Schröder aus. Kandierter Apfel, anyone? Soll ja ein Prombenzieher sein...



https://www.youtube.com/watch?v=C5Vd6bsC0EU





Historyline #210​: Knapp am Fehlschlag vorbei (RetroPlay/Amiga)



Eine neue Mission - ein neuer Livestream! Willkommen zu Mission 17 bei unserem Klassiker und Long-Runner Historyline auf dem Amiga! Hagen und Dennis sind wieder total motiviert und voller Tatendrang. Alle bekommen neue Einheiten, aber wir gehen leer aus. Die Rahmenbedingungen sind katastrophal (aber nicht aussichtslos), der Joystick frisch geölt und Dennis hat ein neues Bastelprojekt für die Modellbaucam: einen Panzer Mark I mit über 600 Teilen. Das bedeutet: eine spannende Schlacht im auf dem Bildschirm und ein neues Wettrennen offscreen!



https://www.youtube.com/watch?v=tpoDzhdJIBI





Die Checkliste (Die Outtakes #31)



Heute bei den Outtakes: Wir nehmen einen schnellen Snack, diskutieren Farbkombinationen und versuchen, eine handschriftliche Notiz zu entziffern.



