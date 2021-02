Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

REV'n'GE! #119 veröffentlicht Published 25.02.2021 - 13:16 by AndreasM

In dieser Ausgabe gibt es so viel mehr über aktuelle Spiele und Repechage als in normalen Rezensionen zu lesen.



In dieser Ausgabe könnt Ihr über sehr interessante Spiele nachlesen, vor allem in der Repechage-Sektion. Dazu auch zu zwei neuen Spielen in ihrer ersten Demo Version "Wilcza Buda" und dem neuen Spiel für Atari ST, das ein tolles Gameplay hat.

Natürlich gibt es noch viele andere interessante Spiele wie Nostram für Atari ST, das eine unglaubliche Grafik hat und ein Gods-Klon zu sein scheint und dann ein SEUCK Actionspiel.





https://www.facebook.com/REVnGE-Retro-E ... 556381162/



https://www.sendspace.com/file/t4cn8u



