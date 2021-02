Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

CD32 Kipper2K TF330 Abdeckung Published 18.02.2021 - 10:40 by AndreasM



Das Design wurde auf Thingiverse.com hochgeladen und wird als Thingiverse / 4667637 aufgeführt.



Im Design wird eine kleine durchsichtige Kunststoffschraube vorgesehen, die sich in der oberen Ecke der SD-Kartenabdeckung befindet und das Aktivitätslicht des SD-Kartenhalters herausführt, um einen schönen Effekt zu erzielen.



Alle Details zu Design und Ausdruck findet Ihr auf dem YouTube-Kanal "RetroFriends".

Jon hat auch einen eBay-Shop



Jon ist ein echter Amiga-Typ und hat viele gute Produkte, um unsere Amigas zu unterstützen. Jon Vine, der den YouTube-Kanal "RetroFriends" betreibt und meine CD32 aus meinem letzten Artikel "Auf der Suche nach einer CD32" reparierte, hat eine rückseitige Abdeckung für den CD32 für die Kipper2k TF330-Karte entworfen und in 3D gedruckt. Sie enthält auch einen SD-Kartenhalter zum einfachen Wechsel der Karte.Das Design wurde auf Thingiverse.com hochgeladen und wird als Thingiverse / 4667637 aufgeführt.Im Design wird eine kleine durchsichtige Kunststoffschraube vorgesehen, die sich in der oberen Ecke der SD-Kartenabdeckung befindet und das Aktivitätslicht des SD-Kartenhalters herausführt, um einen schönen Effekt zu erzielen.Alle Details zu Design und Ausdruck findet Ihr auf dem YouTube-Kanal "RetroFriends".Jon hat auch einen eBay-Shop http://www.ebay.com/sch/jon5/m.html Jon ist ein echter Amiga-Typ und hat viele gute Produkte, um unsere Amigas zu unterstützen.

Back to previous page