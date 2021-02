Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Published 15.02.2021 - 18:27



Es wurde ein Link zu einem kurzen Video hinzugefügt, in dem der Beta-Tester Dawid Dorian Doom II über einen drahtlosen PS4 DUALSHOCK 4-Controller spielt, der an seinen mit Warp 1260 ausgestatteten Amiga 1200 angeschlossen ist.

Wie funktioniert er?

Entweder handelt es sich um eine neue, noch nicht veröffentlichte Firmware-Version von CS-Lab, oder die Firmware v1.008 (veröffentlicht am 6. Juni 2020) enthält verborgene Funktionen für drahtlose Gamecontroller, da weder in Firmware 1.007 noch in Version 1.008 die Funktionen für USB-Gamecontroller aufgeführt sind Protokolle ändern.



