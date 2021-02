Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Virtual Dimension: Vergangenheit trifft Zukunft Published 14.02.2021 - 11:28 by AndreasM

Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt

und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,

Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft

gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.



Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:



InfoTime 02/2021: Ein neuer Amiga, C64-Zeitschriften und eine Salami



Im Februar 2021 geht es endlich los mit unserem großen Bauprojekt: Dennis lötet einen neuen Amiga 500+ zusammen! Außerdem packen wir einen großen Stapel an Zeitschriften aus und gehen den Weg der Salami mit dem zweiten Bifi-Adventure.



https://www.youtube.com/watch?v=ifJ8kyTqxEI





Pinball Prelude #3: Future-Flipper (RetroPlay/Amiga)



Wir flippern uns durch den nächsten Tisch von Effigys Kracher "Pinball Prelude". Dieses Mal geht es ab in die Zukunft.

Und was braucht man alles, wenn man irgendwas futuristisch cooles machen will?

Na klar, man nimmt Laserschwerter, rendert den Tisch und läßt die Grenzen des Tischs verschwimmen. Hagen ist verwirrt, wo ist denn der Tisch genau? Und wieso ist da noch ein Stick auf gleicher Höhe? Aber Dennis hat - wie immer - alles unter Kontrolle.

Aber macht das auch Spaß?



https://www.youtube.com/watch?v=2WVl4irXKj8





Toobin': Flussfahrt-Party im Reifen (RetroPlay Live/Amiga)



Im Autoreifen die Wasserfälle runter - heißa, das klingt nach spritziger Unterhaltung! In dieser Amiga-Unsetzung des Arcade-Spiels Toobin' treten Dennis und Markus gegeneinander an und versuchen, den Kopf über Wasser zu halten, während sie in einem Autoreifen sitzend von den Wassermassen den Fluss hinuntergespült werden. Stromschnellen, Krokodile und Dosenbeschuss machen das ganze zu einem ziemlich kniffligen Unterfangen, und die Steuerung will auch erst einmal beherrscht werden...



https://www.youtube.com/watch?v=836v31IM1s4





Historyline 208: Was ist retro? (RetroPlay Live/Amiga)



Dennis startet völlig kopflos. Wann ist Retro retro? Und was nutzt ein guter Controller bei Wurstfingern? Haben wir einen Generationenkonflikt? Dennis sprintet bei all diesen Fragen an Hagen vorbei und legt Endspurt ein beim Modellbau, doch auch auf den Schlachtfeld stehen die Zeichen auf Sturm mit 26 gegen 12 Einheiten. Die Schlacht ist so gut wie gewonnen...



https://www.youtube.com/watch?v=4MKst1FiDm8





Zeitschriften der 80er (Retro ausgepackt)



Wir haben einen großen Stapel Zeitschriften zugeschickt bekommen und wühlen uns durch jede Menge Ausgaben 64er, RUN, ASM und elektor. Außerdem: Ein C64-USB-Stick von Lavago.



