Amiga A1100 - Neues Mainboard für Amiga 1000 Gehäuse in Entwicklung Published 10.02.2021 - 17:34 by Amiga_4000





Spezifikationen:



CPU Motorola MC68020 14Mhz

Original OCS/ECS Chipset. (Paula – Agnus – Denise)

2 MB CHIP RAM

64 MB FAST RAM

IDE (44pin) HD Controller

Dual 2x Kickstart ROMS. Unterstützung für 3.1.4

Flicker Fixer / ScanDoubler. RGB, RCA, SVGA

A1000 (86pin) & A1200 (150pin) Expansion BUS

ATX Netzteil-Anschluss

A1200 Fast Clockport-Anschluss



