Nach Jahren der Stille hat die Maestrix ein Update Published 10.02.2021 - 15:45



Ja, nach Jahren der Stille läßt The Maestrix mit einem neuen Update wieder von sich hören!



Was ist Maestrix?

Maestix MaestroPro-Treibersimulator, der Audio an AHI umleitet.



Wo findet man Maestrix?

Hier auf Aminet:





Neue Funktionen in Version 1.3 von The Maestrix:



* Weitere optimierte Pufferroutinen mit Fehlerbehebung, bei denen Signale übersehen werden könnten, was zu Pufferstillständen führen könnte.

* Entspricht der Priorität des Client-Prozesses, um sicherzustellen, dass die Audiopufferroutinen auf derselben Ebene liegen, um Stottern zu reduzieren.

* Enthält jetzt Schutzmaßnahmen, wenn Audio gestoppt und gestartet wird, da Software dazu neigt, die API zu verletzen und den Audiopufferspeicher freizugeben, bevor Audio freigegeben wird.

* Weitere Soundprüfungen für die Eingabedaten des Sound-Setups wurden hinzugefügt, um die Integrität der Parameter sicherzustellen.

* Die Ressourcenverwaltung wurde bereinigt, sodass alle Systemobjekte vor der Wiederverwendung zurückgesetzt werden.

* Es wurde ein Fehler im Parsing-Code des Tooltyps behoben, der unter bestimmten Umständen abstürzen konnte.

* Mit der neuen Option BUFFERS können Sie einen unabhängigen Audio-Cache angeben!

* Aktualisierte Dokumentation mit einer Anleitung zur Mischpufferung für OctaMED SoundStudio.



