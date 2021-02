Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Amiga HDMI-Projekt: Raspberry Pi als Video-Modul Published 07.02.2021



Zum GitHub-Repository: Vor einiger Zeit haben wir in unseren News ein GitHub-Projekt von C0pperdragon vorgestellt, welches einen Raspberry Pi Zero als Video-Modul bzw. eine Art Flickerfixer in einem Amiga mit gesockeltem Denise-Chip nutzt. Inzwischen ist auf GitHub ein weiteres, auf diesem Projekt aufbauendes Projekt entstanden, welches seinen Ursprung in Italien zu haben scheint und eigentlich eine Adaption von Copperdragons Projekt ist. Das neue Projekt bedient sich einfacher zu beschaffenden Komponenten.Zum GitHub-Repository: https://github.com/CrackenDesigns/Amiga-HDMI

