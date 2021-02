Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Virtual Dimension: Vergangenheit trifft Zukunft Published 07.02.2021 - 16:50 by AndreasM

Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt

und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,

Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft

gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.



Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:



Pinball Prelude #1: Silberkugel in der Urzeit (RetroPlay/Amiga)



Dennis und Hagen wollen mal wieder eine flotte Kugel schieben und ziehen "Pinball Prelude" aus dem Regal.

Aus dem Jahr 1995 kommend werden wir die Zeitreise antreten. Und wo fängt man da an? Genau, ab in die Vergangenheit und dem Triceratops die Kugel auf die Nase geflippert. Das Spiel strotzt nur so von neuen Ideen: Wasserfall als Fastlane, Keule als Flipperstick und weggeflipperte Ratten.

Das fängt gut an! Und was wird uns dann erst in Gegenwart und Zukunft erwarten?



https://www.youtube.com/watch?v=hSZ03VJXLeo





Pinball Prelude #2: Technik der 90er (RetroPlay Amiga)



Dennis und Hagen flippern weiter durch "Pinball Prelude" und wollen nun ab auf den neuen Tisch! Ab in die .... Gegenwart!

Und wieder sind wir von den coolen Features begeistert. Einen Tischfußball im Flipper? Oder eine Handynummer als Spielelement? Und dieser riesige weiße Trichter, was macht denn der?

Ja, dieser Flipper ist eindeutig anders. Und er macht Spaß!



https://www.youtube.com/watch?v=U_iQHJo9abU





Historyline #207: Hausmeister des Todes (RetroPlay Live/Amiga)



Wo ist die Anhängerkupplung? Kein Feldgeschütz ohne Anhängerkupplung! Hagen räumt derweil im Vorwärtsgang das Feld frei. Wir brauchen mehr Spiele für den Amiga - der Betatester hat sich schon gemeldet. Alles eine Frage der optimalen Auslastung. Und unsere Streitkräfte sind so optimal ausgelastet, dass sie Dennis unter Druck setzen - alles klingt schon so nach Sieg, und das Modell ist noch nicht fertig! Facilitymanager of the Damned.



https://www.youtube.com/watch?v=C-QFN1irKk8





Februar 1981: Die Geburt des e-Commerce (Back in Time)



Ab Ende der 1990er Jahre war jedem klar: Wir müssen ins Internet! Der e-Commerce-Hype sorgte für hochschießende Börsenkurse und schließlich zum DotCom-Crash.

Doch e-Commerce war damals längt keine Neuheit mehr: Bereits 1981 konnten die ersten Teilnehmer über BTX mit Versandhäusern, Banken und Reisebüros Geschäfte machen.

Außerdem im Februar 1981: Die Bundesbahn setzt auf Computer und die 32-Bit-Prozessoren klopfen an.



