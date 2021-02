WHDLoad ist ein Programm mit dem Amiga Spiele und Demos die nur auf Diskette verfügbar waren, auf Festplatte installiert werden können.Dazu werden sogenannte Installations-Pakete benötigt sowie die Original-Disketten der jeweiligen Software.Die Installations-Pakete können unter der URL http://www.whdload.de kostenlos geladen werden.Folgende Pakete sind seit unserer letzten Meldung neu hinzu gekommen: Syndicate - [improved] - (Bullfrog) reduced chipmem requirements - Info Syndicate - [improved] - (Bullfrog) better support for floppy versions, quitkey for 68000, CD32 version doesn't need 68020 anymore - Info Populous - [improved] - (Bullfrog) delay added to see the title screen on fast amiga, install script updated - Info Leisure Suit Larry 2 - [fixed] - (Sierra) protection/intro skip fixed - Info Golden Axe - [fixed] - (Virgin) DMA wait patched in sound replay routine, CUSTOM2=1 to remove blitter wait fix - Info Test Drive - [improved] - (Accolade) reduced memory requirements - Info http://www.whdload.de/news.htmlWHDLoadhttp://www.whdload.de/news.htmlAndreasMandreas@amigafuture.de