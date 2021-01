Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Virtual Dimension: Vergangenheit trifft Zukunft Published 31.01.2021 - 13:59 by AndreasM

Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt

und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,

Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft

gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.



Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:



Bard's Tale #50: 396 Berserker (RetroPlay/Amiga)



Weiter geht's, immer drauf auf die Monsterscharen! Während unsere Krieger, Mager, Mönche und Barden fleißig auf die Ungeheuer knüppeln, grübeln Dennis und Hagen über Artefakte und magische Wirkungen. Heute im Angebot: Rippchen mit Kraut und fliegende Teppich. Wir haben gar nicht genug Platz, um die ganzen Artefakte mit uns herumzuschleppen, und lassen das unnötige Gerümpel hinter uns liegen...



https://www.youtube.com/watch?v=c-nD1sMkTEY





Bard's Tale #51: Verloren im Magier-Turm (RetroPlay/Amiga)



Da haben wir ihn gefunden - den einäugigen Gott! Eben noch versteinert, haben wir ihm das verlorene Auge zurückgegeben und den Verrückten wiederbelebt! Aber irgendwie ist der auf uns nicht gut zu sprechen... also: drauf und tot! Oder zumindest mal versuchen, lange genug zu überleben, um ihn langsam und beständig mürbe zu machen. Immerhin kämpfen wir nicht oft gegen einen Gott! Wir werfen alles in einen Topf und gucken mal, was passiert...



https://www.youtube.com/watch?v=RiRB_00jnps





Historyline #206: Pöbelnde Klingonen (RetroPlay Live/Amiga)



Dass der Amiga nicht nur ein fantastischer Spielecomputer sondern auch eine großartige Musikstation ist, demonstrieren uns Hagen und Dennis mit vollem Einsatz! Kleiner Sprung in die 80er, ein Bogen über Hörspiele und weiter geht's mit History Line - Hagen macht Boden gut, die Musik trällert fröhlich vor sich hin. TaH pagh taHbe'...



https://www.youtube.com/watch?v=Qr58T_85jiw





Rubine und Vitamine: Fred's Journey (RetroToday/Amiga)



Fred ist zurück und geht auf dem Amiga auf Reisen, denn der ursprünglich vom C64 kommende Held läuft, springt und schießt jetzt auch auf Commodore Freundin!

Früchte (wegen der Vitamine?) und Rubine, mehr braucht es nicht zum Glück. Na dann: Los geht's!



