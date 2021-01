Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

AmigaZeux aktualisiert ALLE Plugins für die Bildschirmleiste! Published 29.01.2021 - 15:50 by AndreasM



Aufgrund eines Fehlers im gesamten Bibliotheksbehandlungscode, der von allen Screenbar-Plugins von #amigazeux verwendet wurde, mussten wir alles neu kompilieren und das Internet mit unzähligen Updates füllen.

Auch wurde das brandneue VideoMemoryGauge Screenbar Plugin veröffentlicht.

Diese Lawine von Updates wurde von einem unwissenden Kerl namens Piru verursacht, der eines Tages beschloss, MorphOS um eine sehr schädliche Speicherfunktion zu erweitern, die sich schlecht verhaltene Programme, wie bestimmte Plugins in der Bildschirmleiste, entlarvt.

E-Mails wurden an den Entwickler des Screenbar-Plugins gesendet. Typischer Weise wurden die E-Mails ignoriert und man blieb untätig - nun kommen die Updates um Wochen zu spät.



Aber dank der fleißigen Thomas Igracki und Frank Mariak wurden wir endlich auf diese schweren Probleme aufmerksam.

Thomas hat auch einen Fix für den Bibliotheksgenerierungscode des ECX-Compilers bereitgestellt, damit wir nun schnell reagieren konnten.



- CPUGauge V1.7

- CPUGraph V1.1

- DateTime V1.4

- MemoryGauge V1.6

- MouseEyes V1.3

- MouseCoords V1.3

- Kerbe V1.2

- PixelPicker V1.3

- TopTasks V1.5

- Uptime V1.4

- VideoMemoryGauge V1.0



Weitere Infos:



