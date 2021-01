Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

MUIBase 4.3 veröffentlicht Published 29.01.2021 - 15:44 by AndreasM



MUIbase ist ein schnelles und flexibles Datenbanksystem für MorphOS, Linux, Windows und Amiga. Es richtet sich an fortgeschrittene Desktop-Benutzer, die Daten auf komfortable und effizient verwalten möchten. MUIbase kann jede Art von Daten verwalten, z.B. Adressen, CD-Serien, Filme, Fotosammlungen, Ihr Stammbaum, Ihre Einnahmen und Ausgaben und vieles mehr. Die Stärke von MUIbase liegt in seiner übersichtlichen und leistungsstarken grafischen Benutzeroberfläche und seinen Programmierfunktionen. Mit MUIbase können Daten auf verschiedene Arten verarbeitet werden, z.b. automatische Berechnungen bei Benutzereingaben, Erstellung von Berichten, Import und Export von Daten usw. MUIbase kann beispielsweise zur Berechnung des Gesamteinkommens oder der Gesamtzeit auf einer CD oder zum automatischen Erstellen und Drucken von Serienbriefe an Kunden verwendet werden.



https://muibase.sourceforge.io/ MUIBase wurde in der Version 4.3 veröffentlicht.

