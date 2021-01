Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Iris 0.104 veröffentlicht Published 29.01.2021 - 15:41 by AndreasM



Änderungen:



* Ein Symbol für Nachrichten mit mehreren Empfängern wurde hinzugefügt

* Ein Post-Asl-Einstellungsfenster hinzugefügt.

* Ein Absturz beim Ändern des Hauptfensterlayouts wurde behoben

* Es wurde behoben, dass die Update-Prüfung ausgelöst wurde, bevor das WebKit bereit war.

* Einige kleinere Ressourcenlecks wurden behoben

* Die Synchronisierung eines zugeordneten Ordners sucht nach neuen / fehlenden Dateien, während Reload Index jetzt ein vollständiges Neuladen durchführt



https://iris-morphos.com/ Iris in der Version 0.104 für MorphOS veröffentlicht.Änderungen:* Ein Symbol für Nachrichten mit mehreren Empfängern wurde hinzugefügt* Ein Post-Asl-Einstellungsfenster hinzugefügt.* Ein Absturz beim Ändern des Hauptfensterlayouts wurde behoben* Es wurde behoben, dass die Update-Prüfung ausgelöst wurde, bevor das WebKit bereit war.* Einige kleinere Ressourcenlecks wurden behoben* Die Synchronisierung eines zugeordneten Ordners sucht nach neuen / fehlenden Dateien, während Reload Index jetzt ein vollständiges Neuladen durchführt

Back to previous page