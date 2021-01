Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

WHDLoadMenu in Version 0.8 erschienen Published 29.01.2021 - 14:07 by Amiga_4000



http://aminet.net/package/util/misc/WHDLoadMenu WHDLoadMenu - eine kleine grafische Oberfläche für WHDLoad - ist in Version 0.8 erschienen.WHDLoadMenu ist ein Frontend für WHDLoad. Es zeigt eine Liste der WHDLoadable-Anwendungen im angegebenen Verzeichnis an und ermöglicht das Starten dieser Anwendungen, indem man mit der Maus auf den Namen der Anwendung klickt oder den Anwendungsnamen mit der Tastatur oder einem Joystick auswählt. WHDLoadMenu soll beim Systemstart bedingt gestartet werden.Für WHDLoadMenu ist WHDLoad ( http://aminet.net/dev/misc/WHDLoad_usr.lha ) erforderlich, um die Anwendungen zu starten.

