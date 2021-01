Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

REV'n'GE! #118 veröffentlicht Published 25.01.2021 - 22:46 by AndreasM



https://mega.nz/file/D9snlY5J#Dp_EBxnsU ... SH-oK1bSsQ REV'n'GE! ist ein Fanzine, das Spiele auf Vintage-Plattformen in Italienisch und Englisch rezensiert. In dieser ersten Ausgabe von 2021 gibt es so viele Dinge zu lesen wie normale Rezensionen, aktuelle Spiele und Repechache.Ihr könnt die LucasArts Abenteuer aus den ersten Rezensionen von 2014 lesen, eine schöne Engine für Commodore 128, die Doom auf diese Plattform bringt, und das Remake von Gods for modern computers und Wonder Boy Return, das seine vielen Fans sehr freuen wird.Herunterladen könnt Ihr es Hier:FacebookSendSpaceMega

