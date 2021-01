Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Virtual Dimension: Vergangenheit trifft Zukunft Published 24.01.2021 - 12:29 by AndreasM

Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt

und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,

Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft

gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.



Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:



Weißabgleich und grüner Vorhang (Die Outtakes #30)



Heute bei den Outtakes: Wir kämpfen gegen die Kamera, synchronisieren Bild und Ton und beschützen eine seltene Spieleschachtel.



https://www.youtube.com/watch?v=vwbADuACkps





Bard's Tale #48: Wir singen nicht! (RetroPlay/Amiga)



Auf zur zweiten Ebene - nur noch ne halbe Stunde oder so... immerhin haben wir schon grob die Hälfte des Spiels hinter uns! Allerdings stehen wir jetzt kurz vor einer Einbahnstraße, auch wenn wir einen Schritt weiter sind, was die Angriffsfaulheit unseres Kriegers angeht. Wie dem auch sei - machen wir uns wieder auf den Weg zum Schloss und rüsten uns vorher kräftig mit Zaubern aus! Wir brauchen alle Magie, die wir kriegen können. Immerhin wollen wir die Story ja mal voran bringen!



https://www.youtube.com/watch?v=i2liV1XgHQo





Bard's Tale #49: Sind wir übermächtig? (RetroPlay/Amiga)



Magische Artefakte helfen uns, gegen die Limitierung von Spruchpunkten anzugehen. Zum Glück haben wir davon inzwischen einige eingesammelt, also können wir uns in die dritte Ebene hinunterwagen. Austeilen können wir schon ganz ordentlich! Aber die Neugier, die Neugier... Hagen ist übermotiviert, Dennis zögert, und BAMM... Laden, Hagen. Wann hat jemals ein "X" etwas Wichtiges markiert?



https://www.youtube.com/watch?v=xT-NF5NTqq4





Historyline #205: Klemmbaustein-Feldgeschütz-Bau (RetroPlay Live/Amiga)



Was haben Amiga-User und Frankenstein gemein? Panzerabwehr oder Elite? Klemmbausteine oder Metallfolie? Original-Hardware oder Emulator? Dies ist eine Folge voller Fragen und Antworten... Hagen erklärt, schwärmt und begutachtet Dennis' Fortschritt, dieser macht einen Cut und braucht einen erbauenden Projektwechsel. Feldgeschütz ist angesagt.



https://www.youtube.com/watch?v=rl1CV1d6XQE





Der ultimative Selbstbau-Amiga (Bastel-Ecke)



Heute bleibt der Lötkolben kalt, wir müssen reden - denn wir haben großes vor!

Aus vielen Einzelteilen soll der ultimative Selbstbau-Amiga entstehen. Nicht der schnellste, aber ein neuer Rechner mit möglichst vielen neuen Teilen, möglichst vielen Features und möglichst viel Eigenbau. Natürlich muss man dabei Kompromisse eingehen. Was genau unser Plan ist, das stellen wir heute vor.



https://www.youtube.com/watch?v=YdQb3-n_7AE 35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei VirtualDimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Weltund berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirftgerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:Weißabgleich und grüner Vorhang (Die Outtakes #30)Heute bei den Outtakes: Wir kämpfen gegen die Kamera, synchronisieren Bild und Ton und beschützen eine seltene Spieleschachtel.Bard's Tale #48: Wir singen nicht! (RetroPlay/Amiga)Auf zur zweiten Ebene - nur noch ne halbe Stunde oder so... immerhin haben wir schon grob die Hälfte des Spiels hinter uns! Allerdings stehen wir jetzt kurz vor einer Einbahnstraße, auch wenn wir einen Schritt weiter sind, was die Angriffsfaulheit unseres Kriegers angeht. Wie dem auch sei - machen wir uns wieder auf den Weg zum Schloss und rüsten uns vorher kräftig mit Zaubern aus! Wir brauchen alle Magie, die wir kriegen können. Immerhin wollen wir die Story ja mal voran bringen!Bard's Tale #49: Sind wir übermächtig? (RetroPlay/Amiga)Magische Artefakte helfen uns, gegen die Limitierung von Spruchpunkten anzugehen. Zum Glück haben wir davon inzwischen einige eingesammelt, also können wir uns in die dritte Ebene hinunterwagen. Austeilen können wir schon ganz ordentlich! Aber die Neugier, die Neugier... Hagen ist übermotiviert, Dennis zögert, und BAMM... Laden, Hagen. Wann hat jemals ein "X" etwas Wichtiges markiert?Historyline #205: Klemmbaustein-Feldgeschütz-Bau (RetroPlay Live/Amiga)Was haben Amiga-User und Frankenstein gemein? Panzerabwehr oder Elite? Klemmbausteine oder Metallfolie? Original-Hardware oder Emulator? Dies ist eine Folge voller Fragen und Antworten... Hagen erklärt, schwärmt und begutachtet Dennis' Fortschritt, dieser macht einen Cut und braucht einen erbauenden Projektwechsel. Feldgeschütz ist angesagt.Der ultimative Selbstbau-Amiga (Bastel-Ecke)Heute bleibt der Lötkolben kalt, wir müssen reden - denn wir haben großes vor!Aus vielen Einzelteilen soll der ultimative Selbstbau-Amiga entstehen. Nicht der schnellste, aber ein neuer Rechner mit möglichst vielen neuen Teilen, möglichst vielen Features und möglichst viel Eigenbau. Natürlich muss man dabei Kompromisse eingehen. Was genau unser Plan ist, das stellen wir heute vor.

Back to previous page